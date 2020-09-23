Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

США отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии

Также Госдеп призвал американцев, находящихся в республике, избегать демонстраций и сохранять бдительность.

125
Post cover

Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров

США не признали Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии после его инаугурации, поскольку считают итоги выборов фальсификацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии, — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Сегодня будет больно". Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видео

К восьми вечера сообщалось о 50 пострадавших.

Также Бюро по консульским вопросам Госдепартамента опубликовало предупреждение для граждан США, находящихся в Белоруссии, и призвало избегать демонстраций и сохранять бдительность.

После президентских выборов может возрасти число митингов. Не исключены проблемы с интернетом и транспортом. Поэтому гражданам США рекомендуется быть осторожными при перемещении по стране, особенно в вечернее или ночное время, говорится в сообщении.

"Сегодня будет больно". Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видео

К восьми вечера сообщалось о 50 пострадавших.

Напомним, 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.

Выбор редакции