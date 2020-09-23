США отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии

США не признали Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии после его инаугурации, поскольку считают итоги выборов фальсификацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

— Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии, — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также Бюро по консульским вопросам Госдепартамента опубликовало предупреждение для граждан США, находящихся в Белоруссии, и призвало избегать демонстраций и сохранять бдительность.

— После президентских выборов может возрасти число митингов. Не исключены проблемы с интернетом и транспортом. Поэтому гражданам США рекомендуется быть осторожными при перемещении по стране, особенно в вечернее или ночное время, — говорится в сообщении.