Белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения из-за скрытной инаугурации Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии выступил с требованием о новых выборах президента республики. Там призвали сторонников начать бессрочную акцию неповиновения властям республики. Поводом для этого стала церемония инаугурации Александра Лукашенко на новый срок, которую в Минске провели скрытно.

— Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провёл спецоперацию по своей самоинаугурации, — заявил член президиума совета Павел Латушко.

Он добавил, что совет не согласен с таким положением дел, и призвал продолжать протесты.

— Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения, — сказал Латушко.