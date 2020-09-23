Белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения из-за скрытной инаугурации Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии выступил с требованием о новых выборах президента республики. Там призвали сторонников начать бессрочную акцию неповиновения властям республики. Поводом для этого стала церемония инаугурации Александра Лукашенко на новый срок, которую в Минске провели скрытно.
— Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провёл спецоперацию по своей самоинаугурации, — заявил член президиума совета Павел Латушко.
"Цветная революция провалилась". Обнародованы слова Лукашенко на скрытной инаугурацииЦеремония проходила во Дворце независимости в Минске, и её даже не транслировали по госканалам.
Он добавил, что совет не согласен с таким положением дел, и призвал продолжать протесты.
— Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения, — сказал Латушко.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.