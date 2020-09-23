Лукашенко скрытно провёл инаугурацию и вступил в должность президента

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии на новый срок. Сегодня в Минске скрытно была проведена его инаугурация. Церемония прошла во Дворце Независимости. Догадаться об этом можно было только по масштабным перекрытия

Изначально догадаться об этом можно было только по масштабным перекрытиям движения в Минске. В пресс-службе Лукашенко до последнего отказывались подтверждать, что готовится инаугурация. Там говорили, что предупредят, когда подойдёт время.

Судя по первому фото с церемонии, которое опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого" (его ведёт пресс-секретарь Лукашенко), мероприятие было проведено в узком кругу.

Госдуарственное агентство "БелТА" пишет, что "положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке". После этого он подписал акт о присяге и получил из рук главы ЦИК удостоверение Президента Республики Беларусь.