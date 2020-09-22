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Сайт МВД Белоруссии заработал спустя 19 дней после хакерской атаки

В начале сентября киберзлоумышленники взломали его и объявили Александра Лукашенко в розыск.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сайт Министерства внутренних дел Белоруссии заработал в штатном режиме спустя 19 дней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

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При обыске силовики обнаружили у них большое количество пиротехники.

Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует, говорится в сообщении.

В МВД принесли извинения за временные неудобства и выразили надежду, что все желающие смогут воспользоваться возможностями интернет-ресурса в полном объёме.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что хакеры взломали сайт белорусского МВД и объявили президента страны Александра Лукашенко в розыск.

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