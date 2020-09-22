Сайт МВД Белоруссии заработал спустя 19 дней после хакерской атаки

Сайт Министерства внутренних дел Белоруссии заработал в штатном режиме спустя 19 дней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.
Собирались стрелять шариками из металла. Три белоруса задержаны за подготовку нападения на милициюПри обыске силовики обнаружили у них большое количество пиротехники.
— Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует, — говорится в сообщении.
В МВД принесли извинения за временные неудобства и выразили надежду, что все желающие смогут воспользоваться возможностями интернет-ресурса в полном объёме.
Напомним, в начале сентября сообщалось, что хакеры взломали сайт белорусского МВД и объявили президента страны Александра Лукашенко в розыск.