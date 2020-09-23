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Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о дате его инаугурации

Окончательные итоги выборов главы государства были оглашены 14 августа.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пообещала назвать дату инаугурации главы государства "ближе ко времени". Она предпочла не давать однозначного ответа на вопрос, правда ли, что церемония назначена на 29 сентября.

Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим, — ответила представитель Лукашенко на вопрос РИА "Новости".

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По словам лидера страны, её спасли сотрудники силовых структур.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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