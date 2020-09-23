Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о дате его инаугурации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пообещала назвать дату инаугурации главы государства "ближе ко времени". Она предпочла не давать однозначного ответа на вопрос, правда ли, что церемония назначена на 29 сентября.
— Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим, — ответила представитель Лукашенко на вопрос РИА "Новости".
Лукашенко рассказал на "женском форуме" о сорванном в Белоруссии блицкригеПо словам лидера страны, её спасли сотрудники силовых структур.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.