Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о дате его инаугурации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пообещала назвать дату инаугурации главы государства "ближе ко времени". Она предпочла не давать однозначного ответа на вопрос, правда ли, что церемония назначена на 29 сентября.

— Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим, — ответила представитель Лукашенко на вопрос РИА "Новости".