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Многие жители Минска заметили сегодня оживление у Дворца Независимости, который является резиденцией президента Белоруссии. Там припаркованы автомобили военных и милиции, пассажирские автобусы, к дворцу стекаются люди в костюмах.

Проспект Независимости перекрыт, милиция разворачивает машины горожан на близлежащих улицах. "Sputnik Беларусь" сообщает о пробках в восемь баллов из-за перекрытий.

Местные СМИ и телеграм-каналы предполагают, что сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко, при этом официально об этом не объявлялось. Это мнение подкрепляют кадры, на которых запечатлён президентский, как уверяют в Сети, кортеж.