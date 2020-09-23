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В Минске заметили президентский кортеж и военных у Дворца Независимости. СМИ подозревают инаугурацию — видео

При этом пресс-секретарь Лукашенко не стала называть дату мероприятия.

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Видео © Соцсети

Многие жители Минска заметили сегодня оживление у Дворца Независимости, который является резиденцией президента Белоруссии. Там припаркованы автомобили военных и милиции, пассажирские автобусы, к дворцу стекаются люди в костюмах.

Проспект Независимости перекрыт, милиция разворачивает машины горожан на близлежащих улицах. "Sputnik Беларусь" сообщает о пробках в восемь баллов из-за перекрытий.

Местные СМИ и телеграм-каналы предполагают, что сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко, при этом официально об этом не объявлялось. Это мнение подкрепляют кадры, на которых запечатлён президентский, как уверяют в Сети, кортеж.

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По словам лидера страны, её спасли сотрудники силовых структур.

Однако ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала называть дату инаугурации главы государства и пообещала сделать это "ближе ко времени".

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