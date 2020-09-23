Стало известно, кого пригласили на инаугурацию Лукашенко. Появилось видео со "счастливчиками"

Несколько десятков автобусов в сопровождении военных машин выехали с территории Дворца независимости после того, как там скрытно была проведена церемония инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. На кадрах, опубликованных порталом Tut.by, видно, что общее количество гостей церемонии небольшое. Речь идёт максимум о нескольких сотнях человек, учитывая количество транспорта и его вместимость.
В частности, сообщалось, что на церемонию инаугурации прибыли высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов, представители муниципальных властей, деятели науки, культуры и спорта.
По предварительным данным, автобусы с гостями мероприятия направились к зданию "Белэкспо" в Минске.
Лукашенко скрытно провёл инаугурацию и вступил в должность президентаПрисутствовали при этом только избранные. Народу сообщили о церемонии, когда она уже состоялась.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.