Стало известно, кого пригласили на инаугурацию Лукашенко. Появилось видео со "счастливчиками"

Несколько десятков автобусов в сопровождении военных машин выехали с территории Дворца независимости после того, как там скрытно была проведена церемония инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. На кадрах, опубликованных порталом Tut.by, видно, что общее количество гостей церемонии небольшое. Речь идёт максимум о нескольких сотнях человек, учитывая количество транспорта и его вместимость.

В частности, сообщалось, что на церемонию инаугурации прибыли высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов, представители муниципальных властей, деятели науки, культуры и спорта.

По предварительным данным, автобусы с гостями мероприятия направились к зданию "Белэкспо" в Минске.