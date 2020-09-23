"Цветная революция провалилась". Обнародованы слова Лукашенко на скрытной инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время инаугурации заявил, что у него нет права бросить граждан страны. На церемонии во Дворце независимости он также отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов, сообщает БелТА. Слова Лукашенко обнародованы уже после церемонии.

— Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Белоруссии период остался верен стране и народу, — цитирует агентство слова белорусского лидера.

То, что сейчас происходит в стране, Лукашенко охарактеризовал как крайне "эмоциональный период".

— Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов... Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну, — подчеркнул белорусский лидер.