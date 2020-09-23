"Цветная революция провалилась". Обнародованы слова Лукашенко на скрытной инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время инаугурации заявил, что у него нет права бросить граждан страны. На церемонии во Дворце независимости он также отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов, сообщает БелТА. Слова Лукашенко обнародованы уже после церемонии.
— Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Белоруссии период остался верен стране и народу, — цитирует агентство слова белорусского лидера.
Лукашенко скрытно провёл инаугурацию и вступил в должность президентаПрисутствовали при этом только избранные. Народу сообщили о церемонии, когда она уже состоялась.
То, что сейчас происходит в стране, Лукашенко охарактеризовал как крайне "эмоциональный период".
— Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов... Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну, — подчеркнул белорусский лидер.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.