Протестующие практически полностью перекрыли движение в центре Минска: кадры с дрона

Видео © LIFE/Tut.by

В центре Минска демонстранты практически полностью перекрыли одну из центральных улиц города. Лайф публикует кадры с дрона.

С высоты птичьего полёта видно, как сотни машин выстроились единой стеной, блокируя все три полосы движения. Местные СМИ сообщают, что автомобилисты стоят на Кальварийской, Притыцкого, проспекте Независимости.

В районе метро "Пушкинская" произошли столкновения протестующих с ОМОНом. На кадрах, опубликованных Tut.by, видно, как на силовиков напали с разных сторон, некоторых повалили на землю.

Против демонстрантов использовали водомёты, на улице Притыцкого один из них поливал машины. Также поступают сообщения о том, что применялся слезоточивый газ, но милиция опровергает это.