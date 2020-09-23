Протестующие практически полностью перекрыли движение в центре Минска: кадры с дрона

Видео © LIFE/Tut.by
В центре Минска демонстранты практически полностью перекрыли одну из центральных улиц города. Лайф публикует кадры с дрона.
С высоты птичьего полёта видно, как сотни машин выстроились единой стеной, блокируя все три полосы движения. Местные СМИ сообщают, что автомобилисты стоят на Кальварийской, Притыцкого, проспекте Независимости.
В районе метро "Пушкинская" произошли столкновения протестующих с ОМОНом. На кадрах, опубликованных Tut.by, видно, как на силовиков напали с разных сторон, некоторых повалили на землю.
Против демонстрантов использовали водомёты, на улице Притыцкого один из них поливал машины. Также поступают сообщения о том, что применялся слезоточивый газ, но милиция опровергает это.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.