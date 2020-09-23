Минюст Белоруссии ответил на сомнения в законности тайной инаугурации Лукашенко

Процедура инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в полном соответствии с белорусским законодательством. Так ответили представители Министерства юстиции республики на соответствующий запрос РИА "Новости".

— Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики, — сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

Сомнения в легитимности церемонии возникли из-за того, что закон якобы требует её трансляции по телевидению.

— Церемония принесения присяги президентом, согласно части пятой статьи 10-й закона, транслируется по республиканскому телевидению и радио. <...> В то же время специальной оговорки о проведении трансляции в прямом эфире закон Республики Беларусь "О президенте Республики Беларусь" не содержит, — сообщили в Минюсте, уточнив, что полная версия церемонии инаугурации будет показана Белтелерадиокомпанией 23 сентября в 21:00 по минскому времени.