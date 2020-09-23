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Минюст Белоруссии ответил на сомнения в законности тайной инаугурации Лукашенко

В ведомстве подчеркнули, что запись церемонии будет показана по государственному телевидению.

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Александр Лукашенко во время вступления в должность президента Белоруссии. Фото © ТАСС / БелТА / Андрей Стасевич

Процедура инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в полном соответствии с белорусским законодательством. Так ответили представители Министерства юстиции республики на соответствующий запрос РИА "Новости".

Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики, — сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

Сомнения в легитимности церемонии возникли из-за того, что закон якобы требует её трансляции по телевидению.

Церемония принесения присяги президентом, согласно части пятой статьи 10-й закона, транслируется по республиканскому телевидению и радио. <...> В то же время специальной оговорки о проведении трансляции в прямом эфире закон Республики Беларусь "О президенте Республики Беларусь" не содержит, — сообщили в Минюсте, уточнив, что полная версия церемонии инаугурации будет показана Белтелерадиокомпанией 23 сентября в 21:00 по минскому времени.

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За всю свою историю правления Александр Лукашенко принял участие в шести инаугурациях. Менялись флаг, язык и сама конституция.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать Лукашенко законным лидером Белоруссии.

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