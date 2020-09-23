После тайной инаугурации Лукашенко его отказались признать легитимным несколько стран

После инаугурации Александра Лукашенко, которая проходила во Дворце независимости едва ли не в условиях секретности, сразу несколько стран отказались признать его статус президента на новый срок. Первой из стран Европейского союза это сделала Словакия.
— Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несёт ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми, — написал глава словацкого МИД Иван Корчок в "Твиттере".
Белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения из-за скрытной инаугурации ЛукашенкоПолитические оппоненты президента намерены добиваться новых выборов.
Схожей позиции придерживаются и в Литве. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что его страна выступает за проведение в соседней республике новых выборов.
— Тайные и напыщенные церемонии инаугурации данного факта не опровергнут и иллюзии законности не создадут... Мы высказываемся за новые демократические выборы с участием международных наблюдателей, — заявил он.
Не признала легитимность Лукашенко и Эстония. Глава МИД этой страны Урмас Рейнсалу заявил, что состоявшаяся церемония противоречит демократическим принципам.
— Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и честным выборам, чтобы народ Белоруссии получил президента, которого он заслуживает, — подчеркнул он.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.