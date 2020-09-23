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После тайной инаугурации Лукашенко его отказались признать легитимным несколько стран

Первой среди государств Европейского союза была Словакия.

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Фото © Гучек Максим / ТАСС

После инаугурации Александра Лукашенко, которая проходила во Дворце независимости едва ли не в условиях секретности, сразу несколько стран отказались признать его статус президента на новый срок. Первой из стран Европейского союза это сделала Словакия.

Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несёт ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми, — написал глава словацкого МИД Иван Корчок в "Твиттере".

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Политические оппоненты президента намерены добиваться новых выборов.

Схожей позиции придерживаются и в Литве. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что его страна выступает за проведение в соседней республике новых выборов.

Тайные и напыщенные церемонии инаугурации данного факта не опровергнут и иллюзии законности не создадут... Мы высказываемся за новые демократические выборы с участием международных наблюдателей, — заявил он.

Не признала легитимность Лукашенко и Эстония. Глава МИД этой страны Урмас Рейнсалу заявил, что состоявшаяся церемония противоречит демократическим принципам.

Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и честным выборам, чтобы народ Белоруссии получил президента, которого он заслуживает, — подчеркнул он.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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