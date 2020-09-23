После тайной инаугурации Лукашенко его отказались признать легитимным несколько стран

После инаугурации Александра Лукашенко, которая проходила во Дворце независимости едва ли не в условиях секретности, сразу несколько стран отказались признать его статус президента на новый срок. Первой из стран Европейского союза это сделала Словакия.

— Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несёт ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми, — написал глава словацкого МИД Иван Корчок в "Твиттере".

Схожей позиции придерживаются и в Литве. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что его страна выступает за проведение в соседней республике новых выборов.

— Тайные и напыщенные церемонии инаугурации данного факта не опровергнут и иллюзии законности не создадут... Мы высказываемся за новые демократические выборы с участием международных наблюдателей, — заявил он.

Не признала легитимность Лукашенко и Эстония. Глава МИД этой страны Урмас Рейнсалу заявил, что состоявшаяся церемония противоречит демократическим принципам.

— Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и честным выборам, чтобы народ Белоруссии получил президента, которого он заслуживает, — подчеркнул он.