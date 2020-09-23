Сериалы вместо президента. Тайную инаугурацию Лукашенко не показали на белорусском ТВ

Шестая по счёту инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко имеет все шансы войти в историю как самая секретная. О торжественной церемонии в минском Дворце независимости даже государственные телеканалы узнали постфактум. Об этом красноречиво говорят лица ведущих, которым выпала честь сообщить народу о вступлении главы государства в должность.

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Согласно закону "О Президенте Республики Беларусь", церемония принесения присяги должна транслироваться по телевидению и радио. В этот же раз СМИ не только не показывали инаугурацию в прямом эфире, но даже не продемонстрировали до сих пор ни одного кадра из Дворца независимости. Более того, во время церемонии на госканалах шли сериалы.

Эфир прервали для срочной радостной новости — Лукашенко вступил в должность президента. При этом текст его присяги зачитали с экранов ведущие. К слову, среди основных пунктов документа клятва соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь.