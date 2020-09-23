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Кремль — об инаугурации Лукашенко: Это внутреннее дело Минска

Мероприятие состоялось сегодня и стало сюрпризом для многих белорусов.

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Фото © БелТА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочёл не комментировать прошедшую в Минске инаугурацию Александра Лукашенко, так как это "абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства".

Если (такое решение) принято, значит, так посчитали целесообразным, — отметил Песков.

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Церемония проходила во Дворце независимости в Минске, и её даже не транслировали по госканалам.

При этом представитель Кремля пока не обладает информацией, поздравит ли Владимир Путин Лукашенко с инаугурацией, однако он напомнил, что президент РФ поздравлял своего белорусского коллегу с победой на выборах.

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Напомним, утром 23 сентября в Минске заметили президентский кортеж и военных у Дворца Независимости. Многие СМИ и пользователи соцсетей предположили, что сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко, при этом официально об этом не объявлялось. Позже стало известно, что так и есть. На церемонии, о которой не знали многие белорусы, присутствовало несколько сотен гостей.

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