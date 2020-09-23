"Верно служить народу". Появилось полное видео тайной присяги Лукашенко

Видео © Пул Первого
Александр Лукашенко присягнул на верность стране и народу в качестве президента уже в шестой раз. Текст клятвы на белорусском языке остаётся неизменным с 90-х годов, когда в него добавили строчку про обязанность "уважать и охранять права и свободы человека и гражданина". Её, следуя конституции, и зачитал глава государства, о чём свидетельствует появившееся в Сети видео.
— Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, — поклялся Лукашенко, положив правую руку на конституцию.
"День нашей с вами победы!" Появилось видео с тайной инаугурации ЛукашенкоГлава государства заявил после присяги, что, несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, белорусы сохранили уважение друг к другу.
Как уже сообщал Лайф, шестая инаугурация Лукашенко состоялась в обстановке особой секретности. Присягу главы государства воочию увидели сотни высокопоставленных гостей. А вот народ узнал о вступлении его в должность постфактум, как и государственные СМИ. Во время инаугурации зрителям показывали в эфире сериалы.