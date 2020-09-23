"Верно служить народу". Появилось полное видео тайной присяги Лукашенко

Видео © Пул Первого

Александр Лукашенко присягнул на верность стране и народу в качестве президента уже в шестой раз. Текст клятвы на белорусском языке остаётся неизменным с 90-х годов, когда в него добавили строчку про обязанность "уважать и охранять права и свободы человека и гражданина". Её, следуя конституции, и зачитал глава государства, о чём свидетельствует появившееся в Сети видео.

— Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, — поклялся Лукашенко, положив правую руку на конституцию.