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"Верно служить народу". Появилось полное видео тайной присяги Лукашенко

Главе государства впору бы выучить текст наизусть, ведь он повторяет его каждые пять лет начиная с 1994 года. Однако политик всё же подсматривал в шпаргалку.

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Видео © Пул Первого

Александр Лукашенко присягнул на верность стране и народу в качестве президента уже в шестой раз. Текст клятвы на белорусском языке остаётся неизменным с 90-х годов, когда в него добавили строчку про обязанность "уважать и охранять права и свободы человека и гражданина". Её, следуя конституции, и зачитал глава государства, о чём свидетельствует появившееся в Сети видео.

Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, — поклялся Лукашенко, положив правую руку на конституцию.

"День нашей с вами победы!" Появилось видео с тайной инаугурации Лукашенко

Глава государства заявил после присяги, что, несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, белорусы сохранили уважение друг к другу.

Как уже сообщал Лайф, шестая инаугурация Лукашенко состоялась в обстановке особой секретности. Присягу главы государства воочию увидели сотни высокопоставленных гостей. А вот народ узнал о вступлении его в должность постфактум, как и государственные СМИ. Во время инаугурации зрителям показывали в эфире сериалы.

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