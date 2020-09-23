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"День нашей с вами победы!" Появилось видео с тайной инаугурации Лукашенко

Глава государства заявил после присяги, что, несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, белорусы сохранили уважение друг к другу.

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Видео © "Беларусь 24"

После завершения церемонии инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии и отъезда гостей из минского Дворца независимости государственные СМИ стали показывать видео с торжественного мероприятия. Судя по кадрам, шестую присягу Лукашенко воочию увидели сотни высокопоставленных чиновников, представителей республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта.

На церемонии президент положил правую руку на конституцию и произнёс присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего глава ЦИК страны Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Видео © Пул Первого

День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит ещё немало сделать, — обратился затем к собравшимся Лукашенко.

Он выразил гордость "за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений". Глава государства уверен, что этот год войдёт в историю страны как крайне эмоциональный период. По его словам, государственности Белоруссии был брошен беспрецедентный вызов, но "цветная революция" была предотвращена. Как отметил Лукашенко, минувшие события вселили в него убеждённость в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю и, несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, уважают друг друга.

Сериалы вместо президента. Тайную инаугурацию Лукашенко не показали на белорусском ТВ

А вот согласно закону церемония принесения присяги должна транслироваться по телевидению и радио.

Вероятно, решение провести инаугурацию в обстановке полной секретности связано с неутихающими в стране после выборов 9 августа протестами. Согласно данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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