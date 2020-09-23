"День нашей с вами победы!" Появилось видео с тайной инаугурации Лукашенко

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После завершения церемонии инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии и отъезда гостей из минского Дворца независимости государственные СМИ стали показывать видео с торжественного мероприятия. Судя по кадрам, шестую присягу Лукашенко воочию увидели сотни высокопоставленных чиновников, представителей республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта.
На церемонии президент положил правую руку на конституцию и произнёс присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего глава ЦИК страны Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.
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— День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит ещё немало сделать, — обратился затем к собравшимся Лукашенко.
Он выразил гордость "за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений". Глава государства уверен, что этот год войдёт в историю страны как крайне эмоциональный период. По его словам, государственности Белоруссии был брошен беспрецедентный вызов, но "цветная революция" была предотвращена. Как отметил Лукашенко, минувшие события вселили в него убеждённость в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю и, несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, уважают друг друга.
Сериалы вместо президента. Тайную инаугурацию Лукашенко не показали на белорусском ТВА вот согласно закону церемония принесения присяги должна транслироваться по телевидению и радио.
Вероятно, решение провести инаугурацию в обстановке полной секретности связано с неутихающими в стране после выборов 9 августа протестами. Согласно данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.