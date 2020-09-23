"День нашей с вами победы!" Появилось видео с тайной инаугурации Лукашенко

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После завершения церемонии инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии и отъезда гостей из минского Дворца независимости государственные СМИ стали показывать видео с торжественного мероприятия. Судя по кадрам, шестую присягу Лукашенко воочию увидели сотни высокопоставленных чиновников, представителей республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта.

На церемонии президент положил правую руку на конституцию и произнёс присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего глава ЦИК страны Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Видео © Пул Первого

— День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит ещё немало сделать, — обратился затем к собравшимся Лукашенко.

Он выразил гордость "за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений". Глава государства уверен, что этот год войдёт в историю страны как крайне эмоциональный период. По его словам, государственности Белоруссии был брошен беспрецедентный вызов, но "цветная революция" была предотвращена. Как отметил Лукашенко, минувшие события вселили в него убеждённость в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю и, несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, уважают друг друга.