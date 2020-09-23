Красно-белый флаг и грандиозный парад. Чем отличается последняя инаугурация Лукашенко от всех предыдущих

Инаугурация 1994 года

Первая инаугурация первого же президента Белоруссии прошла в зале заседаний Верховного Совета. На тот момент Дворца независимости в Минске, где вступал в должность избранный глава государства сегодня, не было. Первое, что бросается в глаза, — бело-красно-белый флаг за спиной Лукашенко. Сегодня под ним выходят его противники на улицы. Позднее, правда, сам Батька объяснил, что тот флаг был утверждён вначале под воздействием "националистических депутатов", а он, как законопослушный человек, обязан присягать под действующим символом. В самой церемонии не было ничего торжественного: избранного президента пригласили на заседание парламента, где он, положив руку на конституцию, принёс присягу. Антураж и протокол были списаны с советских традиций. Всё, что сделали специально для президента, — новая трибуна в президиуме овального зала парламента. Клятву он произнёс по-белорусски, а потом сказал речь уже по-русски. Никаких торжеств затем не было.

Инаугурация 2001 года

Фото © ЦИК Республики Беларусь

Это уже совсем другая церемония. Инаугурация избранного на второй срок Александра Лукашенко прошла и в другом здании, и под другими госсимволами, и даже под другой конституцией. Со вступлением в должность не затягивали и провели мероприятие через 11 дней после выборов. Во Дворце республики (не путать с Дворцом независимости — нынешней резиденцией Лукашенко) председатель ЦИК Лидия Ермошина поздравила Лукашенко с победой. Он положил руку на принятую уже в 1996 году новую конституцию и при новом красно-зелёном флаге с новым гербом принёс клятву. Речь Лукашенко начал на белорусском, а затем перешёл на русский язык. Затем на Октябрьской площади прямо перед зданием дворца, где сейчас дают концерты звёзды эстрады, солдаты присягнули на верность новоизбранному главе государства.

Инаугурация 2006 года

Инаугурацию назначили уже на 20-й день после выборов — либо чтобы лучше подготовиться к торжествам, либо чтобы успеть разогнать оппозицию на всё той же Октябрьской площади перед Дворцом республики, ведь выборы тогда не признали многие соперники Лукашенко, и люди вышли на протесты, организовав палаточный лагерь у места принесения присяги президентом. Но на момент проведения церемонии там его встречали уже военные. От кортежа до Дворца независимости Лукашенко шёл по специально сотканной красной дорожке. Далее — всё по сценарию прошлой инаугурации. Принимать присягу от военных Лукашенко вышел уже в военной форме в статусе главнокомандующего. Эта традиция закрепилась. После парада был торжественный концерт.

Инаугурация 2011 года

Фото © ИТАР-ТАСС / БелТА

Четвёртая для Лукашенко церемония вступления в должность ещё отодвинулась по срокам от выборов. На подготовку взяли аж 33 дня. Впервые по всем национальным каналам показали церемонию от момента выезда избранного президента из своей резиденции до всё того же Дворца республики. Ещё одной новой деталью стало появление маленького сына Коли Лукашенко на церемонии. Он вышел с отцом из машины и вместе с ним по красной дорожке зашёл во дворец. В зале для инаугурации уже стояла специально изготовленная мебель в императорском стиле ампир. Присягал Лукашенко на белорусском, а речь уже традиционно была на русском. Далее — парад и торжественный концерт.

Инаугурация 2015 года

Отсчёт новой пятилетки для Лукашенко начался на 26-й день после выборов. Впервые церемония прошла в новой специально отстроенной в центре Минска резиденции Лукашенко — Дворце независимости. Президент вновь в кортеже ехал по проспекту до места инаугурации, и его сопровождала колонна милиционеров на мотоциклах. В этот раз Коля Лукашенко и вся семья ждали главу уже в зале. Председатель ЦИК поздравила Лукашенко с победой, а он произнёс клятву уже наизусть. Прозвучали поздравления от главы правительства республики, речь Лукашенко на русском и после небольшого перерыва в костюме, похожем на форму генералиссимуса, главнокомандующий принимал парад на новой площади Государственного флага. Вечером был праздничный концерт.

Инаугурация 2020 года