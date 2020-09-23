Поливают чем-то коричневым. Для разгона протестующих в Минске применили водомёты — видео

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Силовики начали применять водомёты для разгона протестующих, которые вышли в центр Минска после тайной инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Самое ожесточённое противостояние развернулось у стелы "Минск — город-герой".
Причём в водомётах не просто вода, а некое красящее вещество. В струе оно коричневого цвета, а на поверхности становится оранжевым.
Сотрудники силовых структур начали оттеснять демонстрантов от музея Великой Отечественной войны и задерживать наиболее активных участников митинга. Площадь перед музеем оцеплена, движение по проспекту Победителей перекрыто. В центр города стянуты военная техника и автозаки.
Жительницы Белоруссии ответили на тайную инаугурацию Лукашенко "королевским" митингомУчастницы акции протеста вышли на улицы в игрушечных коронах, демонстрируя несерьёзное отношение к сегодняшней церемонии.
Ранее сегодня в минском Дворце независимости в обстановке полной секретности состоялась инаугурация Лукашенко. На неё пригласили только несколько сотен человек. Присягу главы государства даже государственные телеканалы показали только после завершения церемонии и отъезда гостей. Вероятно, это связано с неутихающими в стране после выборов 9 августа протестами. Согласно данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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