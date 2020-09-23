Поливают чем-то коричневым. Для разгона протестующих в Минске применили водомёты — видео

Силовики начали применять водомёты для разгона протестующих, которые вышли в центр Минска после тайной инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Самое ожесточённое противостояние развернулось у стелы "Минск — город-герой".

Причём в водомётах не просто вода, а некое красящее вещество. В струе оно коричневого цвета, а на поверхности становится оранжевым.

Сотрудники силовых структур начали оттеснять демонстрантов от музея Великой Отечественной войны и задерживать наиболее активных участников митинга. Площадь перед музеем оцеплена, движение по проспекту Победителей перекрыто. В центр города стянуты военная техника и автозаки.