Жительницы Белоруссии ответили на тайную инаугурацию Лукашенко "королевским" митингом

Жительницы Белоруссии с сарказмом отреагировали на инаугурацию Александра Лукашенко, которая проходила сегодня утром во Дворце независимости едва ли не в условиях секретности. Они вышли на необычную акцию протеста — прогулку вдоль проспекта Независимости с игрушечными коронами на голове.