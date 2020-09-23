Жительницы Белоруссии ответили на тайную инаугурацию Лукашенко "королевским" митингом

Жительницы Белоруссии с сарказмом отреагировали на инаугурацию Александра Лукашенко, которая проходила сегодня утром во Дворце независимости едва ли не в условиях секретности. Они вышли на необычную акцию протеста — прогулку вдоль проспекта Независимости с игрушечными коронами на голове.
Таким образом жительницы республики наглядно продемонстрировали властям своё несерьёзное отношение к прошедшей церемонии.
Физиогномист увидела признаки сомнений в речи Лукашенко на тайной инаугурацииОб этом говорили переминания с ноги на ногу, наклоны корпуса.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже полтора месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.