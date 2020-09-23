Четвёртая волна. Академик предупредил о ещё одном губительном эффекте пандемии коронавируса

За девять последних месяцев, пока в мире бушует пандемия коронавируса, от этого заболевания скончался почти миллион человек, в то время как от сердечно-сосудистых заболеваний за этот же период зафиксировано около 17 миллионов смертей. Такую статистику привёл академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.

В ходе своего выступления на пресс-конференции, посвящённой результатам онлайн-проекта "Измерь возраст своего сердца", эксперт отметил, что опасаться стоит не второй или третьей волны коронавируса, а четвёртой. Под этим определением академик подразумевал отдалённые проблемы со здоровьем людей, вызванные пандемией коронавируса. Например, последствия травм психики или обострение хронических заболеваний. По его мнению, главную группу риска при четвёртой волне составят люди, страдающие ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

— Для них особенно критичны были и приостановка плановой медицинской помощи, и перенос оперативных вмешательств. Сегодня мы бросили все наши усилия на то, чтобы возобновить и плановую помощь, и диспансеризацию, и экстренную медицинскую помощь и воспользоваться окном возможностей, которое даёт нам эпидемиологическая ситуация, — приводит слова кардиолога Евгения Шляхто "Комсомольская правда".

Академик подчеркнул, что наиболее благополучно прошли основной период пандемии лишь те страны, которые обладают наиболее современной и инновационной медициной.