Названы три заболевания, ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом

Существует несколько заболеваний, которые могут негативно влиять на пациента с коронавирусной инфекцией. Среди них артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина, чьи слова приводит РИА "Новости".
— Мы знаем тройку заболеваний, которые чётко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией, — отметила Драпкина, уточнив, что речь идёт об артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении.
Глава центра имени Гамалеи спрогнозировал, когда с коронавирусом будет поконченоДля скорейшего завершения эпидемии есть одно условие.
Медик также сообщила, что специалисты неплохо изучили вирус за время пандемии.
Драпкина добавила, что для лечения заболевания CoViD-19 многие употребляют цинк, однако говорить об эффективности такого способа нельзя, так как больших исследований на эту тему не существует. Тем не менее, по словам специалиста, лишним он не будет. То же самое касается и имбиря.
Ранее учёные рассказали о болезнях сердца на фоне CoViD-19.