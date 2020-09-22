Названы три заболевания, ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом

Существует несколько заболеваний, которые могут негативно влиять на пациента с коронавирусной инфекцией. Среди них артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина, чьи слова приводит РИА " Новости ".

Драпкина добавила, что для лечения заболевания CoViD-19 многие употребляют цинк, однако говорить об эффективности такого способа нельзя, так как больших исследований на эту тему не существует. Тем не менее, по словам специалиста, лишним он не будет. То же самое касается и имбиря.