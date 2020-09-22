Глава центра имени Гамалеи спрогнозировал, когда с коронавирусом будет покончено

Он выразил надежду, что к ноябрю в стране до пяти площадок будут производить пять-шесть миллионов доз вакцины. Это позволит привить население в течение 9–12 месяцев и достичь уровня вакцинации 70–80%.

Только что выпущенное в продажу лекарство "Арепливир", мягко говоря, удивило ценой и породило довольно много сомнений по поводу его эффективности.

Себестоимость "Арепливира" от коронавируса невысока. Эксперты назвали справедливую цену за упаковку российского лекарства Только что выпущенное в продажу лекарство "Арепливир", мягко говоря, удивило ценой и породило довольно много сомнений по поводу его эффективности.

Он также рассказал, как проходят пострегистрационные исследования вакцины в Научно-исследовательском центре имени Н.Ф. Гамалеи. Первый компонент лекарства (всего их два) получили уже 2000 добровольцев. У 14–15% из них есть осложнения в виде повышенной температуры и головной боли, однако все они проходят в течение первых суток. У 85% вакцинированных никаких побочных эффектов не было.