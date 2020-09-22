Учёные назвали болезнь, дарующую иммунитет к коронавирусу

Профессор из Университета Дьюка Мигель Николелис сделал феноменальное открытие об иммунитете к коронавирусу. Учёный обнаружил, что у переболевших лихорадкой Денге может вырабатываться определённый иммунитет к CoViD-19, сообщает Reuters.

По данным агентства, учёный проанализировал заболеваемость в разных регионах, и оказалось, что там, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки Денге, распространение коронавируса идёт медленнее.

— Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрёстной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2, — цитирует издание пока не опубликованное исследование учёного.

Учёный считает, что может быть достаточно уже имеющейся прививки от лихорадки Денге, чтобы защититься и от CoViD-19.