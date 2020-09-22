Всю дорогу залило молоком. Семья погибла в страшном ДТП в Кировской области

Жуткое ДТП произошло на трассе Киров — Советск. Там погибла целая семья. По данным УМВД РФ по Кировской области , столкновение микроавтобуса Ford и грузовой "газели" произошло в Верхошижемском районе на 81-м километре автодороги Киров — Советск.

Столкновение было такой силы, что у микроавтобуса оказалась смята вся передняя часть. "Газель", гружённая продуктами, опрокинулась на бок. Всю дорогу залило молоком. Погибла семья — двое взрослых и ребёнок. Ещё два человека травмированы.

За 200 метров до ДТП на Остоженке певец Эллей ещё раз промчал на "красный, переходящий в зелёный" По данным Дептранса, именно музыкант спровоцировал страшную аварию.

Ранее в Сети появились кадры жуткой автомобильной аварии на федеральной трассе в Усольском районе Иркутской области. На записи регистратора одного из грузовиков видно, что внезапно перед ним на большой скорости с правой обочины выскакивает Toyota Cresta. Водитель, вероятно, не справился с управлением, и машина начала неконтролируемый манёвр в сторону полосы встречного движения. Как раз в этот момент навстречу иномарке двигался другой грузовик.