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Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Она была известным общественным деятелем, астрологом, актрисой и промоутером женского рестлинга.

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Жаклин Сталлоне. Фото © Getty Images

Мать американского актёра Сильвестра Сталлоне Жаклин скончалась 22 сентября в возрасте 98 лет. Печальную новость сообщил младший брат голливудской звезды Фрэнк.

Сегодня утром мы потеряли нашу мать Джеки Сталлоне. Она была матерью четырёх детей: Томми, Сильвестра, Фрэнки и моей покойной сестры Тони Энн. Она была замечательной женщиной, которая работала каждый день, полная отваги и бесстрашия. Она умерла во сне, как хотела, — написал он в "Инстаграме".

По словам певца, Сильвестр всю свою жизнь заботился о Жаклин как о королеве. Он поделился болью из-за того, что больше никогда не сможет позвонить маме или услышать её упрёков из-за того, что он не женился. Фрэнк Сталлоне добавил, что всегда будет скучать по маме.

Жаклин Сталлоне была известным американским общественным деятелем, звёздным астрологом, актрисой и промоутером женского рестлинга. Она воспитала троих детей: Сильвестра Сталлоне, певца Фрэнка Сталлоне и актрису Тони Д’Альто.

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