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Рыцарь в жилетке. В Красноярске рабочий перенёс девочку на руках через свежий асфальт

Ролик попал в соцсети, и пользователи восхитились поступком мужчины.

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На улице Железнодорожников в Красноярске ведутся дорожные работы, укладывают новый асфальт. Это обстоятельство не позволило школьнице перейти улицу. И так в Сети появилось позитивное видео.

На опубликованных в телеграм-канале "Красноярск № 1" кадрах видно, что девочка не решалась идти по свежему покрытию и металась в разные стороны в поисках обхода. Это заметил один из рабочих и просто взял её на руки, чтобы перенести на другую сторону улицы. Пользователи соцсетей оценили поступок. Сотрудник строительной организации повёл себя как настоящий мужчина.

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