Рыцарь в жилетке. В Красноярске рабочий перенёс девочку на руках через свежий асфальт

На улице Железнодорожников в Красноярске ведутся дорожные работы, укладывают новый асфальт. Это обстоятельство не позволило школьнице перейти улицу. И так в Сети появилось позитивное видео.

На опубликованных в телеграм-канале "Красноярск № 1" кадрах видно, что девочка не решалась идти по свежему покрытию и металась в разные стороны в поисках обхода. Это заметил один из рабочих и просто взял её на руки, чтобы перенести на другую сторону улицы. Пользователи соцсетей оценили поступок. Сотрудник строительной организации повёл себя как настоящий мужчина.