Бутылки падали с полок. Камера в магазине сняла землетрясение в Иркутской области

В Сети появилось видео, которое запечатлело силу подземных толчков минувшей ночью в Иркутской области. По предварительным данным, кадры были сделаны камерой видеонаблюдения в зале магазина на одной из заправок города Слюдянки.

Сначала около двух часов ночи по местному времени появляются небольшие толчки, что приводит к движению товаров на стеллажах магазина. Постепенно тряска усиливается и часть бутылок падает на пол.