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Бутылки падали с полок. Камера в магазине сняла землетрясение в Иркутской области

На кадрах видно, что подземные толчки были очень ощутимыми.

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В Сети появилось видео, которое запечатлело силу подземных толчков минувшей ночью в Иркутской области. По предварительным данным, кадры были сделаны камерой видеонаблюдения в зале магазина на одной из заправок города Слюдянки.

Сначала около двух часов ночи по местному времени появляются небольшие толчки, что приводит к движению товаров на стеллажах магазина. Постепенно тряска усиливается и часть бутылок падает на пол.

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В квартирах падали вещи и звенела посуда, люди выбегали из домов на улицу.

Напомним, землетрясение буквально подняло жителей Иркутской области из постелей, подземные толчки начались около двух часов ночи по местному времени. В Иркутске объявлен режим повышенной готовности. Позднее выяснилось, что из-за землетрясения более 350 домов остались без электричества в городе Слюдянке.

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