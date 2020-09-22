"Прошу вас беречь себя". У главы Адыгеи выявили коронавирус

У главы Адыгеи Мурата Кумпилова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он сам сообщил в "Инстаграме".
— Перешёл на дистанционный режим работы. Причина — подтверждённый результат теста на CoViD, — рассказал глава республики.
Глава Тувы вернулся к работе после повторного лечения от коронавирусаВо вторник он проведёт первое совещание с правительством.
Он сообщил, что чувствует себя неплохо, болеет в лёгкой форме. Губернатор призвал всех "беречь себя, своих родных и близких" и пожелал здоровья.
А ранее стало известно, что CoViD-19 выявили и у главы Алтайского края. Виктор Томенко проходит лечение в домашних условиях.