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"Прошу вас беречь себя". У главы Адыгеи выявили коронавирус

Мурат Кумпилов болеет в лёгкой форме, чувствует себя "неплохо".

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Фото © Instagram / muratkumpilov

У главы Адыгеи Мурата Кумпилова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он сам сообщил в "Инстаграме".

Перешёл на дистанционный режим работы. Причина — подтверждённый результат теста на CoViD,рассказал глава республики.

Глава Тувы вернулся к работе после повторного лечения от коронавируса

Во вторник он проведёт первое совещание с правительством.

Он сообщил, что чувствует себя неплохо, болеет в лёгкой форме. Губернатор призвал всех "беречь себя, своих родных и близких" и пожелал здоровья.

А ранее стало известно, что CoViD-19 выявили и у главы Алтайского края. Виктор Томенко проходит лечение в домашних условиях.

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