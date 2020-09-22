Сын Никаса Сафронова вылетел в Турцию на помощь к Рите Дакоте

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Сын художника Никаса Сафронова Лука вылетел в Турцию, чтобы помочь Рите Дакоте, которая застряла в Кемере из-за положительного теста на коронавирус. Пианист впервые узнал о существовании такой певицы из СМИ, но проникся её бедой и решил лично принять участие в её вызволении.

— У девочки, девушки, женщины происходит действительно трагедия — ребёнок один, она с ним разлучена, у неё из-за этого горе. Я посчитал, что вылететь в Турцию и разобраться со всем на месте событий будет лучшим решением только потому, что у меня есть огромный инструментарий знаний, связей, людей, — объяснил он в "Инстаграме".

По прилёте в Кемер Лука поспешил в отель, где держат певицу, и был неприятно удивлён. По словам мужчины, это "одно из самых страшных мест, где он был за последние годы". Россиянину нахамили, а затем ещё и вызвали полицию из-за съёмки ресепшена. В итоге же правоохранители встали на сторону туриста, но ему всё же пришлось удалиться.

Сафронов также связался с помощницей Дакоты и предложил помощь. Он готов привлечь к решению проблемы певицы "важных турецких чиновников, департаменты и министров". Мужчина оставил свои контакты, но певица пока с ним не связалась.