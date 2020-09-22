Частную компанию впервые допустили к конкурсу по созданию российской ракеты

Специализирующаяся на космическом туризме российская частная компания "КосмоКурс" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ". Об этом свидетельствует документация на сайте госзакупок.

Соперничать "КосмоКурс" в тендере будет с государственными организациями Ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр Хруничева. Подрядчику предстоит создать эскизный проект ракеты "Амур" на сжиженном природном газе с многоразовой первой ступенью среднего класса. Стартовая цена контракта на создание ракеты составляет 407 миллионов рублей.

Ранее только однажды частная компания принимала участие в создании техники для "Роскосмоса". В 2012 году "Даурия аэроспейс" изготовила два малых спутника, которые так и не запустились после выхода на орбиту.