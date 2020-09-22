Домашние соленья оказались смертельно опасны

Употребление домашних солений и консервов может стать причиной ботулизма — заболевания, которое поражает центральную нервную систему и при несвоевременном обращении к врачу чревато летальным исходом. Об опасности закаток на зиму рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно опасного заболевания — ботулизма. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, — объяснили специалисты.

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В таких соленьях и консервах создаются благоприятные условия для размножения возбудителя ботулизма. При этом внешний вид, вкус и запах заготовок не меняются, поэтому определить наличие бактерий просто на глаз невозможно. Специалисты призвали ни в коем случае не покупать домашние соленья и консервы на рынках у случайных продавцов. Хранить закатки рекомендуется только в холодильнике или погребе, а перед употреблением обязательно подвергать температурной обработке в течение 15–20 минут.

В Роспотребнадзоре добавили, что наиболее опасными являются консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, портулака, свёклы и укропа. Если после употребления домашних консервов вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно обратиться к врачу.