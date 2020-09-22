В Москве за сутки выявили 980 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Москве зарегистрировано 980 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших продолжает увеличиваться. Также за сутки вылечился 1191 пациент (всего с начала эпидемии эта цифра составляет уже 239 126 пациентов). Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Рост заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус.

Ещё один фактор, объясняющий рост числа заболевших, — москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом. Только за первую неделю сентября пассажиропоток увеличился на шесть миллионов человек. В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали возвращаться в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение.

Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ.