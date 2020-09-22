В России выявлено ещё 6215 человек с коронавирусом

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В России за минувшие сутки выявлено ещё 6215 человек с коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 1 115 810.

За сутки скончалось от CoViD-19 ещё 160 человек. Общее число жертв эпидемии в России достигло 19 649. Выздоровело ещё 5976 человек. Излечившихся в стране уже 917 949 человек.

В последний раз показатель более 6200 выявленных случаев фиксировался в середине июля. Сегодняшний вырос всего на несколько десятков человек по сравнению со вчерашним.