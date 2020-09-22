Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России выявлено ещё 6215 человек с коронавирусом

По сравнению со вчерашним днём показатель немного вырос. В последний раз такой фиксировался в середине июля.

196
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Данные © Оперативный штаб

Данные © Оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявлено ещё 6215 человек с коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 1 115 810.

Вирусолог усомнился, что в России введут повторный карантин из-за коронавируса

Всё находится под контролем, отметил специалист.

За сутки скончалось от CoViD-19 ещё 160 человек. Общее число жертв эпидемии в России достигло 19 649. Выздоровело ещё 5976 человек. Излечившихся в стране уже 917 949 человек.

В последний раз показатель более 6200 выявленных случаев фиксировался в середине июля. Сегодняшний вырос всего на несколько десятков человек по сравнению со вчерашним.

Напомним, что в российских аптеках появилось новое лекарство от коронавируса. Правда, стоит оно 12 тысяч рублей, да и пока в дефиците.

Выбор редакции