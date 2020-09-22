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Москвич получил в соцсетях японское порно и опознал в актрисе жену

Героиня призналась, что около 13 лет назад снималась в фильмах для взрослых.

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Житель Москвы неожиданно узнал об "актёрском" прошлом своей 33-летней супруги. Как стало известно "МК", мужчина получил в соцсетях порноролик и узнал в героине фильма для взрослых свою жену.

Супруг неожиданным талантам своей супруги не слишком обрадовался и потребовал от неё объяснений. Та не стала отнекиваться и призналась, что около 13 лет назад снималась в японском порно. Девушку тогда заверили, что ролики с её участием будут транслироваться только в Стране восходящего солнца и не попадут в российский сегмент Интернета.

Теперь же она намерена добиться наказания для распространителей видео. Москвичка уже обратилась в полицию с просьбой найти отправителя ролика. При этом аккаунт, с которого был отослан сюрприз для мужа, уже удалён. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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Полиция начала проверку и поиски "шутников".

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