СК рассказал, за что задержаны руководители "секты Виссариона"

Следственный комитет РФ подтвердил задержание в Красноярском крае руководителей местной религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

— По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинён тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении СКР.

В результате спецоперации Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В их домах оперативники провели обыски. Троим фигурантам дела планируют предъявить обвинения по статье "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам".