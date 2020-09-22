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СК рассказал, за что задержаны руководители "секты Виссариона"

Троим фигурантам дела планируют предъявить обвинения.

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Фото © СК РФ

Следственный комитет РФ подтвердил задержание в Красноярском крае руководителей местной религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинён тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении СКР.

Опубликовано видео работы силовиков в общине "Город солнца" в Красноярском крае

Ранее в СМИ появилась информация о задержании руководителей "секты Виссариона".

В результате спецоперации Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В их домах оперативники провели обыски. Троим фигурантам дела планируют предъявить обвинения по статье "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам".

"Церковь последнего завета" была основана в 1991 году под названием "Община единой веры". Спустя четыре года в посёлке Курагино Красноярского края появилось поселение, названное "Городом солнца". Христианская церковь считает организацию тоталитарной и деструктивной сектой, а её основателя Сергея Торопа, именующего себя Виссарионом, — шарлатаном и лжепророком.

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