СК рассказал, за что задержаны руководители "секты Виссариона"

Следственный комитет РФ подтвердил задержание в Красноярском крае руководителей местной религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.
— По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинён тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении СКР.
Опубликовано видео работы силовиков в общине "Город солнца" в Красноярском краеРанее в СМИ появилась информация о задержании руководителей "секты Виссариона".
В результате спецоперации Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В их домах оперативники провели обыски. Троим фигурантам дела планируют предъявить обвинения по статье "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам".
"Церковь последнего завета" была основана в 1991 году под названием "Община единой веры". Спустя четыре года в посёлке Курагино Красноярского края появилось поселение, названное "Городом солнца". Христианская церковь считает организацию тоталитарной и деструктивной сектой, а её основателя Сергея Торопа, именующего себя Виссарионом, — шарлатаном и лжепророком.