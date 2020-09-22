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К следователю на вертолёте. СКР показал кадры задержания лидеров "секты Виссариона"

По версии следствия, они применяли к адептам психологическое насилие.

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Следственный комитет опубликовал кадры с тремя задержанными лидерами религиозной организации "Церковь последнего завета", известной также как "секта Виссариона". В ролике показано, как Сергея Торопа, который именовал себя сыном Божьим под именем Виссарион, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова сотрудники правоохранительных органов конвоируют из пгт Курагино в краевой центр — Красноярск.

Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам" и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Опубликовано видео работы силовиков в общине "Город солнца" в Красноярском крае

Ранее в СМИ появилась информация о задержании руководителей "секты Виссариона".

Как сообщал Лайф, следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра. В Следственном комитете пояснили, что в местной религиозной организации "Церковь последнего завета" к последователям применялось психилогическое насилие. Некоторым членам организации был причинён тяжкий вред здоровью.

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