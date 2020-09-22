Путин принял отставку губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Савченко от должности губернатора Белгородской области.
— Постановляю принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте документа, подписанного главой государства.
Руководил регионом ещё в девяностых. Губернатор Белгородской области досрочно сложил полномочияОбластная дума рассмотрит вопрос о полномочиях Евгения Савченко в качестве сенатора.
Напомним, 17 сентября стало известно, что Евгений Савченко принял решение досрочно сложить полномочия губернатора в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы.