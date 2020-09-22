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Путин принял отставку губернатора Белгородской области

У Евгения Савченко огромный опыт руководства регионом — впервые он занял этот пост ещё в 1993 году.

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Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Савченко от должности губернатора Белгородской области.

 Постановляю принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте документа, подписанного главой государства.

Руководил регионом ещё в девяностых. Губернатор Белгородской области досрочно сложил полномочия

Областная дума рассмотрит вопрос о полномочиях Евгения Савченко в качестве сенатора.

Напомним, 17 сентября стало известно, что Евгений Савченко принял решение досрочно сложить полномочия губернатора в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы.

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