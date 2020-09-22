Не давить и не спорить. Эксперт рассказал, как помочь адептам "секты Виссариона"

Адвокат, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов рассказал о приёмах, которые помогут не попасть под влияние деструктивного культа вроде "секты Виссариона", чьи организаторы были сегодня задержаны в Красноярском крае. По его словам, главное оружие в этом деле — повышенная бдительность и недоверие.

— Чтобы не попасть в секту, нужно сохранять здоровое недоверие к любой организации, которая противопоставляет себя традиции, — приводит слова эксперта Ura.ru.

Чтобы помочь тому, кто уже попал в секту, Корелов советует не терять контакт с этим человеком. Для этого нельзя оспаривать взгляды новоявленного сектанта, проявлять к нему агрессию или нетерпимость. Вытаскивать человека из секты должны профессионалы, поэтому близким необходимо обратиться в полицию и к психологу, который определит, есть у человека психическое отклонение или он просто запутался, попав под негативное влияние.