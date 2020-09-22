Путин отметил эффективную работу молодёжного волонтёрского движения в России

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с руководителем Росмолодёжи Александром Бугаевым. Одной из главных тем на ней было развитие волонтёрского движения в стране, которое вышло на беспрецедентный уровень.

— Александр Вячеславович, давайте начнём с движения, которое на виду у всей страны. Это волонтёрское движение. Молодые люди принимают в этой работе самое активное участие, весьма эффективно работают, — отметил глава государства.

В ответ на это руководитель Росмолодёжи представил отчёт по работе различных волонтёрских проектов. Один из самых масштабных — "Мы вместе". В нём приняли участие около 120 тысяч человек. Они занимались помощью людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии коронавируса. Также отдельно Александр Бугаев отметил работу в этот период волонтёров-медиков, которые добровольно, несмотря на риск для здоровья и даже жизни, отправлялись в "красные зоны" для лечения пациентов.

— Это на самом деле то самое выражение традиционных духовно-нравственных ценностей, которые всегда были свойственны всем народам и конфессиям, населяющим нашу большую страну. Волонтёрское движение — это то самое выражение уже в современности, на наш взгляд, и мы, конечно, его поддерживаем. Национальный проект "Образование", федеральный проект "Социальная активность" нацелены именно на это, прежде всего на создание инфраструктуры поддержки добровольчества и волонтёрства, — отметил Бугаев.

Глава ведомства отметил также работу "волонтёров Победы" и поисковых отрядов в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В текущем году пандемия внесла свои коррективы, но Росмолодёжи удалось организовать работу масштабных программ. Например, "Регион добрых дел" направлен на поддержку добровольческого движения в субъектах РФ. Конкурс для школьников "Мой первый бизнес" проводится в рамках форума "Россия — страна возможностей". В конкурсе "Большая перемена" приняли участие более миллиона человек. И, конечно, были проведены традиционные форумы: "Территория смыслов", "Таврида", "Машук".

Президент отметил масштаб проводимых мероприятий и подчеркнул важный момент: чтобы они не отвлекали молодых людей от основного вида их деятельности — учёбы. А также чтобы не сказались негативно на эпидемиологической обстановке.