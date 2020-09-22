Wildberries пришла на Украину со скандалом. Покупать герб России и портреты Путина там оказались не готовы

— Наконец-то! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивки Путина. А может, вы хотите футболку российской полиции? Или ВДВ? Всё здесь! И цены — в гривнах! — написал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Антон Ходза, назвав это всё "зрадой", то есть предательством.