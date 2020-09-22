Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Wildberries пришла на Украину со скандалом. Покупать герб России и портреты Путина там оказались не готовы

Украинские активисты начали жаловаться спецслужбам и требовать, чтобы те не допустили поставок "зрадной" символики.

250
Post cover

Фото © Facebook / Антон Ходза

Запуск на Украине крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries обернулся скандалом. Там обнаружили возможность заказать сувенирную продукцию с символикой РФ и СССР, российских силовых ведомств, военных подразделений и даже портреты президента РФ Владимира Путина.

Наконец-то! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивки Путина. А может, вы хотите футболку российской полиции? Или ВДВ? Всё здесь! И цены — в гривнах! — написал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Антон Ходза, назвав это всё "зрадой", то есть предательством.

"Просто у них интереснее". Западная Украина подсела на российские сериалы про оперативников, шоу Малахова и Соловьёва

Доступ к заблокированному российскому телевидению есть как минимум у 4,5 миллиона украинцев.

Он призвал украинских партнёров Wildberries объяснить, действительно ли они доставляют подобную продукцию в Незалежную. И потребовал от Службы безопасности Украины обратить внимание на данный казус.

Как сообщал Лайф, ранее Киев вновь разрешил рэперу Басте посещать территорию Украины.

Выбор редакции