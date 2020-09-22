Служба внешней разведки отметила активность Запада в раскручивании "дела Навального"

Российская Служба внешней разведки отмечает активность Запада в раскручивании ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального. Причём основной мишенью в этом деле становится газопровод "Северный поток — 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
— СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится всё более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток — 2", — говорится в заявлении Нарышкина, которое распространило пресс-бюро СВР.
Глава разведслужбы отметил, что такие попытки блокировать строительство газопровода — это типичный пример недобросовестной конкуренции за энергетический рынок.
След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.
— Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу, — отметил глава СВР.
Нарышкин напомнил, что Вашингтон развернул кампанию давления на Евросоюз с требованием отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2". При этом Польша, Литва, Латвия, Эстония и Украина "из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность".
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Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и официальным запросам Москвы по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Постпред России при ООН заявил, что ситуацию с Навальным могли срежиссировать те, кому это выгодно.