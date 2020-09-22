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Служба внешней разведки отметила активность Запада в раскручивании "дела Навального"

Вашингтон пытается в этой ситуации заставить Европу отказаться от сотрудничества с Россией.

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Фото © Facebook / Алексей Навальный

Российская Служба внешней разведки отмечает активность Запада в раскручивании ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального. Причём основной мишенью в этом деле становится газопровод "Северный поток — 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится всё более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток — 2", — говорится в заявлении Нарышкина, которое распространило пресс-бюро СВР.

Глава разведслужбы отметил, что такие попытки блокировать строительство газопровода — это типичный пример недобросовестной конкуренции за энергетический рынок.

След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?

Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.

Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу, — отметил глава СВР.

Нарышкин напомнил, что Вашингтон развернул кампанию давления на Евросоюз с требованием отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2". При этом Польша, Литва, Латвия, Эстония и Украина "из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность".

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и официальным запросам Москвы по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Постпред России при ООН заявил, что ситуацию с Навальным могли срежиссировать те, кому это выгодно.

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