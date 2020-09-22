На Урале проигравший выборы депутат отомстил горожанам, лишив их воды

Экс-депутат городского собрания Троицка Челябинской области Владимир Курилов отключил водоколонку от электронасоса после провала на выборах. Об этом сообщает Znak.com.

По словам местных жителей, раньше колонка была оборудована ручным насосом, но Курилов модифицировал её, подключив к электросети через соседнюю автозаправку, которой якобы владеет его товарищ. Однако после проигрыша на выборах он не только обесточил колонку, но и забрал ручку для накачки. Теперь горожане вообще не имеют возможности набрать воды.

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Сам Курилов свой поступок пока не прокомментировал, а в мэрии выразили надежду, что решением этой проблемы займётся новый депутат от этого округа либо кто-то из активных горожан.

— Администрация города надеется, что действующий депутат по этому округу Лев Живайкин либо какие-то другие активные граждане продолжат эту инициативу, будут поддерживать колонку в работоспособном состоянии, — приводит позицию городских властей РИА "Новости".

Фото Владимира Курилова с официального сайта органов представительной власти Челябинской области

Кроме того, мэрия посоветовала оформить на колонку разрешение на природопользование, поскольку документально она не зарегистрирована и в системе городского водоснабжения не числится.