На Урале проигравший выборы депутат отомстил горожанам, лишив их воды

Экс-депутат городского собрания Троицка Челябинской области Владимир Курилов отключил водоколонку от электронасоса после провала на выборах. Об этом сообщает Znak.com.
Короли недвиги. Пока сын Жириновского Игорь Лебедев прячет старые активы, его супруга заводит новыеДепутат от ЛДПР, кажется, снова засветился в очередном скандале, связанном с дорогой недвижимостью. Жильцы столичного элитного ЖК "Воробьёв дом" сейчас опасаются, что фитнес-центр, который может иметь отношение к Игорю Лебедеву, намерен сломать стену дома под свои нужды. Эта история в очередной раз закрепляет за депутатским семейством реноме буржуазных рантье, живущих на доходы от недвижимости.
По словам местных жителей, раньше колонка была оборудована ручным насосом, но Курилов модифицировал её, подключив к электросети через соседнюю автозаправку, которой якобы владеет его товарищ. Однако после проигрыша на выборах он не только обесточил колонку, но и забрал ручку для накачки. Теперь горожане вообще не имеют возможности набрать воды.
Фото © Znak
Сам Курилов свой поступок пока не прокомментировал, а в мэрии выразили надежду, что решением этой проблемы займётся новый депутат от этого округа либо кто-то из активных горожан.
— Администрация города надеется, что действующий депутат по этому округу Лев Живайкин либо какие-то другие активные граждане продолжат эту инициативу, будут поддерживать колонку в работоспособном состоянии, — приводит позицию городских властей РИА "Новости".
Фото Владимира Курилова с официального сайта органов представительной власти Челябинской области
Кроме того, мэрия посоветовала оформить на колонку разрешение на природопользование, поскольку документально она не зарегистрирована и в системе городского водоснабжения не числится.
Три самосвала денег. Депутата Госдумы и его тёщу будут судить за рекордную взяткуДепутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова и его 78-летнюю тёщу будут судить за получение взятки в особо крупном размере — более трёх миллиардов рублей. В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, согласно которой фигуранты могут получить по 15 лет. Лайф разбирался, откуда взялась такая огромная сумма и кого ещё в этой истории не хватает.
Ранее Лайф рассказывал о депутате городского совета Новосибирска Наталье Пинус, которая в свой день рождения попросила подписчиков в соцсети "скинуться" ей на подарок. Политик рассказала, что увлекается керамикой и мечтает о собственной муфельной печи для обжига, так как в данный момент ей приходится ездить для этого к другим людям. Примечательно, что свой день рождения она отмечала на берегу Средиземного моря и радовала подписчиков видео с пляжа.
Лента новостей
Гаишник назвал себя Христом. Религиовед объяснил, чем СКР заинтересовала "секта Виссариона"
сегодня в 11:15
Wildberries пришла на Украину со скандалом. Покупать герб России и портреты Путина там оказались не готовы
сегодня в 10:52
Одноклассник оказался невольным соучастником побега девочки в Москве. Лайф публикует видео их общения
сегодня в 10:44