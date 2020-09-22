Песков прокомментировал ситуацию с уликами по делу Навального

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля об уликах по "делу Навального". Он отметил, что правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с российскими законами.

— Мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик, мы не знаем, что ещё увезли, но знаем, что что-то важное увезли, в чём явно испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями, — сказал Песков.

Также он прокомментировал просьбу Навального вернуть его одежду, в которой тот был в день госпитализации.

— При всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся, не наш профиль, — отметил Песков.

Также пресс-секретаря Кремля спросили, не истёк ли срок доследственной проверки по поводу причин госпитализации Навального.