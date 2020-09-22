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Песков прокомментировал ситуацию с уликами по делу Навального

Представитель Кремля ответил и на просьбу блогера отдать его одежду.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля об уликах по "делу Навального". Он отметил, что правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с российскими законами.

Мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик, мы не знаем, что ещё увезли, но знаем, что что-то важное увезли, в чём явно испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями, — сказал Песков.

Также он прокомментировал просьбу Навального вернуть его одежду, в которой тот был в день госпитализации.

При всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся, не наш профиль, — отметил Песков.

Полиция опросила около 200 человек по делу о госпитализации Навального

МВД России начало дополнительные проверки из-за видеороликов и комментариев в СМИ с различными версиями о причинах случившегося.

Также пресс-секретаря Кремля спросили, не истёк ли срок доследственной проверки по поводу причин госпитализации Навального.

Наверняка это контролируют сами правоохранительные органы, они действуют в соответствии с законом. Надо понять. Сознательно скрыты улики или не сознательно скрыты. Здесь мы по-прежнему испытываем сложности с получением информации из ФРГ. Есть проблемы с получением данных, они, безусловно, затрудняют все следственные действия, — сказал Песков.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели вещества усомнились в этом.

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