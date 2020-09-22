В России запретили размещать один вид магазинов в жилых новостройках

В России запретили размещение мебельных магазинов на технических этажах жилых домов. Однако коснётся это только новостроек и не приведёт к закрытию салонов в зданиях, которые были введены в эксплуатацию до вступления в силу нового регламента — до 14 августа 2020 года. Это следует из соответствующего свода правил МЧС России.

— В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться, как и прежде, положениями ч. 4 ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", — сказано в документе.

Таким образом, находившиеся ранее в многоквартирных домах мебельные салоны продолжат работу. Также запрет не коснётся магазинов и дизайн-студий, в которых не хранится мебель, а только оформляются на неё заказы.

В связи с этим, как отмечает ТАСС, опасения представителей отрасли о том, что новые правила приведут к закрытию 17% мебельных магазинов и падению продаж на 20%, беспочвенны.