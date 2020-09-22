"Романтические впечатления". Лукашенко захотел посмотреть Дальний Восток

Видео © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в следующем году намерен посетить Дальний Восток. Глава республики отметил, что на встречах президент России Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае.

— Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин, естественно, и Камчатку. Всё-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы. У меня романтические впечатления. Я во Владивостоке был один раз, — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко в Минске.

Президент добавил, что хорошим поводом посетить эти российские регионы может стать участие белорусских строителей в возведении космодрома "Восточный".

— Хоть вы географически и далеко находитесь, немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далёкий и чужой город. Мы очень часто вспоминаем о своём Отечестве — от Бреста до Владивостока, — добавил Лукашенко.