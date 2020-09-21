Вердикт вынесен. Уйдет ли Лукашенко после 5 ноября

Александр Лукашенко не должен считаться президентом Белоруссии с 5 ноября, заявили в Европарламенте. В этот день официально заканчивается его пятый президентский срок. "Когда 5 ноября истечёт срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны", — говорится в заявлении евродепутатов. В нём также идёт речь о признании Координационного совета белорусской оппозиции "временным представителем народа" и о поддержке проведения новых выборов. Кроме того, как рассказал депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, Европе нужен новый подход к Белоруссии, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко.

Напомню, ранее ЕП поддержал введение санкций против Лукашенко. В принятой резолюции депутаты призывают заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомню, это не первое подобное заявление, звучащее из уст официальных лиц ЕС. Ранее о непризнании Лукашенко заявлял глава "европейского МИД" Жозеп Боррель. И что всё это значит? На что они рассчитывают? Что Лукашенко примет "ультиматум" и покинет пост президента Белоруссии? А если не покинет, то в чём будет проявляться "непризнание" фактического руководителя страны? Разорвут с Белоруссией все связи?

Ну, во-первых, что касается Европарламента: все его резолюции носят исключительно рекомендательный характер. И санкции тоже не он вводит, это решение принимает Совет ЕС. Интересно, что и этот механизм может давать "сбои", если какая-то страна или группа стран не захотят поддержать решение. Так, на днях вето на санкции против Белоруссии наложил Кипр.

Дело не в том, что Никосия так поддерживает Лукашенко, а в том, что киприоты хотят заставить ЕС наложить санкции на Турцию. Очевидно, для того чтобы обезопасить себя от таких "осечек", в ЕС предложили изменить систему голосования по санкциям: решение должно приниматься большинством, а не единогласно, как сейчас. Правда, не очень понятно, будет ли это реализовано и как скоро. В любом случае мало кто сомневается, что санкции против Белоруссии приняты будут, но не факт, что это произойдёт до инаугурации Лукашенко.

Что же касается "непризнания" его президентом, то невольно вспоминается ситуация с "недопрезидентом" Венесуэлы Хуаном Гуайдо. После того как он провозгласил себя и.о. главы государства, ряд стран поспешил признать его таковым. Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Франция выставили ультиматум Мадуро: либо в течение восьми дней в стране проходят перевыборы, либо в ЕС признают Гуайдо. Однако и тогда произошёл "сбой": вето на официальное заявление от имени ЕС наложила Италия. В результате отдельные страны союза начали признавать Гуайдо в индивидуальном порядке.

В общем, не факт, что то же не повторится в отношении Белоруссии. И, кстати, где сейчас Гуайдо? Сильно помогло ему признание отдельных, пусть и ведущих стран мира? Надо понимать, что Белоруссия не Венесуэла. Лукашенко хоть и "последний диктатор", но Европы, а не Латинской Америки. Когда речь идёт не о далёкой полудикой бывшей колонии на другом континенте, а о соседней стране, включается уже совсем иная политическая культура и применяются другие лекала. К тому же связи ЕС и его отдельных стран с Белоруссией намного обширнее, просто взять и разом разорвать их не так просто.

Наконец, Европа заинтересована в стабильности на своих границах, вторая Украина им не нужна. Что бы они там не говорили, но все прекрасно понимают, что только Лукашенко эту стабильность может гарантировать. Развитие же ситуации в случае прихода к власти оппозиции непредсказуемо. Повторю, обжёгшись на Украине, многие европейские политики только перекрестятся, если Лукашенко останется.

И, пожалуй, главное: если Европа пойдёт на разрыв связей и игнорирование Лукашенко, это окончательно и полностью отвернёт страну от Запада и уведёт в орбиту России. И эта перспектива пугает Европу (и даже Польшу и Литву, больше других боящихся усиления влияния Москвы в регионе, на который они претендуют сами) больше, чем сохранение у власти нынешнего президента.

В конце концов, если выбор ставить жёстко: "многовекторный" Лукашенко или "насквозь пророссийский" Лукашенко, думаю, большинство европейских стран предпочло бы первое. Конечно, возможно, кто-то в Европе и впрямь надеется, что в Белоруссии можно повторить "украинский сценарий" 2004 года, когда оппозиция, заручившись поддержкой Запада, смогла добиться перевыборов ("третий тур") и победить. Но Лукашенко нереально запугать санкциями, как Кучму и Януковича. У тех не было России, которая могла бы компенсировать возможные риски. Так что, полагаю, многие европейские политики это понимают и думают о том, как бы не перегнуть палку и выйти из ситуации без потери лица. То есть, осудив "фальсификацию" выборов в Белоруссии и при этом не оттолкнув Минск в объятия Москвы.