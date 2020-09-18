Блокада. Почему Лукашенко перекрыл границу с Польшей, Литвой и усложнил её пересечение с Украиной

Официально закрывается белорусско-польская, белорусско-литовская границы, а также усиливается контроль на границе с Украиной. Как поясняет президент Белоруссии Александр Лукашенко, данные меры обусловлены тем, что политики этих стран подталкивают Белоруссию к войне.

— Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне! — заявил Александр Лукашенко.

Публицист Ростислав Ищенко считает, что говорить о полноценном закрытии границы сейчас не приходится, так как пока есть только заявление.

— Дело в том, что по Польше, Литве и Украине есть пока что только заявление о закрытии границы. Пока на всех направлениях режим пересечения границы остаётся прежним. На текущий момент белорусские чиновники расшифровывают указ как закрытие границы для диверсантов и преступников, как будто их раньше кто-то пускал. Поэтому пока сложно сказать, чем будет отличаться режим на границе с Литвой и режим на границе с Украиной, чем закрытие будет отличаться от усиления охраны, — отметил он.

Латвия сейчас единственная страна из блока НАТО, с которой остаётся открытой граница с Белоруссией из-за того, что позиция этой страны была значительно более умеренная, чем у Польши и Литвы, отметил публицист Борис Рожин.

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— Среди всех западных соседей Латвия занимает наиболее компромиссную позицию относительно Лукашенко. Она выступала против введения санкций против Белоруссии, мотивируя это тем, что санкции лишь сильнее подталкивают Минск к Москве. То есть это достаточно прагматичная позиция. С другой стороны, сохраняя открытую границу, Лукашенко сохраняет коммуникации с Западом, — подчеркнул Рожин.

Также он отметил, что реально ожидать вторжения НАТО в Белоруссию не приходится, но закрытая граница отрежет поддержку для белорусской оппозиции извне.

— Думаю, что прямого вторжения войск НАТО в Белоруссию ожидать не приходится хотя бы потому, что есть договорённость с Россией. Данные мероприятия, моё мнение, призваны пресечь потоки средств, которые шли на поддержку протестов, в том числе потоки людей из Польши и Украины, которые пересекали границу для участия в протестах. Также это подействует и на белорусских оппозиционеров, которые ездили в Варшаву, возвращались и митинговали. Теперь либо туда выдворили, либо уехали сами и больше не могут вернуться. Можно сказать, что таким действием белорусские власти отделяют внутренний протест от внешних источников финансирования, — подчеркнул он.

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Аналитик и экономист Александр Роджерс полагает, что прежде всего трудности начнутся у Литвы, для которой Белоруссия является одним из главных работодателей Клайпедского порта.

— Вчера уже было сделано заявление, что раз Литва так себя ведёт, то было бы недурно переориентировать грузы на порт Усть-Луга (Ленинградская область, Россия. — Прим. Лайфа), но там есть одна трудность — отсутствует необходимый кусок железной дороги в Псковской области, его нужно оперативно сделать. В принципе это работа на несколько месяцев. При этом отмечу, что порт Клайпеды даёт 31% ВВП Литвы, это примерно ⅓ от всей экономики. Он уже и так лишается российских заказов, а если лишится ещё и белорусских, то работа практически встанет. Других логистических маршрутов, кроме как Белоруссия и Россия, у Прибалтики нет. Поэтому для литовцев картина вырисовывается, скажем так, неприятная, — заявил экономист.