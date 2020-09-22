"Годы тренировок". 240-килограммовый сын Никаса Сафронова открыл секреты обольщения женщин

Внешность — совершенно не главное при знакомстве с женщинами. Так считает сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин. Его вес — примерно 240 килограммов. По словам музыканта, сам он никогда не комплексовал из-за внешности и при этом не обходился без женского внимания.

— Я сталкивался с людьми, которым я не нравился даже тогда, когда выглядел форматно и не имел лишнего веса. Некоторые, к примеру, называли меня представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Невозможно угодить всем. Однако нужно понимать, что кому-то ты обязательно придёшься по вкусу. Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека, — заявил Затравкин в интервью порталу News.ru.

По его мнению, для обольщения женщины надо относиться к ней с уважением, не нарушать субординацию между полами, не вести себя с ней слишком просто — как с друзьями. По словам музыканта, такое поведение только отталкивает представительниц прекрасного пола. Но также не следует заниматься самообманом, полагая, что все женщины имеют завышенные требования к мужчинам.

— Не нужно бояться женщин и представлять их мифическими существами, к которым очень тяжело найти подход. Многие мужчины сами наделяют представительниц прекрасного пола несуществующими качествами и потом страдают от страха завести с ними разговор, — пояснил Затравкин.

Как полагает пианист, главные желания любой женщины — быть счастливой и иметь надёжного, заботливого и любящего мужчину. А это под силу практически всем, вне зависимости от внешности, утверждает Затравкин.

— Всё остальное — дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно, какой я — худой или с лишним весом, почему-то меня любят, — подытожил Лука.