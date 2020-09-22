Под прицелом — телезрители. Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Список мошеннических схем для обмана россиян пополнился ещё на одну. Теперь злоумышленники входят в доверие к будущим жертвам от имени Российской телевизионной и радиовещательной сети. Об этом предупредили в пресс-службе РТРС.
— Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5–4 тысячи рублей настроить приставки и антенны, — рассказали в компании.
При этом мошенники начинают общение со зрителями с "соцопроса о качестве вещания", а уже потом переходят к сути — предлагают купить у них оборудование по завышенным ценам. В компании подчеркнули, что не занимаются продажей техники для приёма цифрового телевидения. Специалисты объяснили, что для настройки на телевизоре нужно всего лишь включить функцию автопоиска и он найдёт все каналы.
Развод от имени "ФСБ". Мошенники придумали убедительный способ обмана клиентов СбербанкаЗлоумышленники требуют начать сотрудничать со службой безопасности банка, а в противном случае угрожают уголовным делом.
Ранее Лайф рассказывал о том, как мошенники используют приставов в своих целях.
Лента новостей
Омоновец из Минска отсудил у телеграм-канала $1 тысячу за "компромат с проститутками"
сегодня в 11:17
Гаишник назвал себя Христом. Религиовед объяснил, чем СКР заинтересовала "секта Виссариона"
сегодня в 11:15
Wildberries пришла на Украину со скандалом. Покупать герб России и портреты Путина там оказались не готовы
сегодня в 10:52