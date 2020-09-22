Под прицелом — телезрители. Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Список мошеннических схем для обмана россиян пополнился ещё на одну. Теперь злоумышленники входят в доверие к будущим жертвам от имени Российской телевизионной и радиовещательной сети. Об этом предупредили в пресс-службе РТРС.

При этом мошенники начинают общение со зрителями с "соцопроса о качестве вещания", а уже потом переходят к сути — предлагают купить у них оборудование по завышенным ценам. В компании подчеркнули, что не занимаются продажей техники для приёма цифрового телевидения. Специалисты объяснили, что для настройки на телевизоре нужно всего лишь включить функцию автопоиска и он найдёт все каналы.