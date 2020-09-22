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Под прицелом — телезрители. Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Злоумышленники начинают общение с "соцопроса о качестве вещания".

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Фото © Pixabay

Список мошеннических схем для обмана россиян пополнился ещё на одну. Теперь злоумышленники входят в доверие к будущим жертвам от имени Российской телевизионной и радиовещательной сети. Об этом предупредили в пресс-службе РТРС.

Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5–4 тысячи рублей настроить приставки и антенны, — рассказали в компании.

При этом мошенники начинают общение со зрителями с "соцопроса о качестве вещания", а уже потом переходят к сути — предлагают купить у них оборудование по завышенным ценам. В компании подчеркнули, что не занимаются продажей техники для приёма цифрового телевидения. Специалисты объяснили, что для настройки на телевизоре нужно всего лишь включить функцию автопоиска и он найдёт все каналы.

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Злоумышленники требуют начать сотрудничать со службой безопасности банка, а в противном случае угрожают уголовным делом.

Ранее Лайф рассказывал о том, как мошенники используют приставов в своих целях.

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