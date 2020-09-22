Глава Сбербанка не исключил дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставки по ипотеке в РФ будут снижаться, если ЦБ примет решение снизить и ключевую ставку. Также, по его мнению, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, скорее всего, скоро закончится.

— Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, всё-таки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться ещё, — сказал Греф в эфире телеканала " Россия 24 ".

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% на покупку жилья комфорткласса. Её можно получить до 1 ноября текущего года, но действовать такая ставка будет в течение всего срока кредита. По этой программе можно купить жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. Первоначальный взнос по этой ипотеке составит 15%. При этом в кабмине допустили, что продлят программу в случае её востребованности.