Гаишник назвал себя Христом. Религиовед объяснил, чем СКР заинтересовала "секта Виссариона"

Сибирская "секта Виссариона" — одна из самых старых, появилась ещё на рубеже 80–90-х годов прошлого века. Основал её местный гаишник, который возомнил себя Христом. В первое время он испытывал жёсткую конкуренцию. Однако ему удалось собрать достаточно последователей и развить общину. Об этом рассказал директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.

— Тогда была такая мода: много было "лжехристов", Виссариону приходилось конкурировать и с Марией Дэви Христос, и с Сёко Асахарой, и с Муном — все они, в общем, себя спасителями провозглашали, — приводит слова Силантьева РИА "Новости".

Община Виссариона оказалась достаточно живучей. Когда там поселились около трёх тысяч адептов, миссионерская деятельность почти прекратилась. Причём людей не останавливали достаточно жёсткие запреты. Так, им запрещали есть мясо, рыбу, соль, сахар, грибы, а иногда и воду пить. Члены общины питались в основном горохом.

Как считает религиовед, на первый взгляд они были похожи на общину экологических активистов. Однако это скорее волки в овечьих шкурах, потому что в основе всё же оставалась тоталитарная секта. Община Виссариона стала закрытой. По мнению Силантьева, в таких условиях "часто фигурирует и определенного рода преступность – изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности, избиения, суициды, которые скрывают".

— Но это до поры до времени – постепенно это все выходит наружу, поступает в органы, они копят эту информацию и, когда получают необходимую массу доказательств, принимают меры. Видимо, длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы и сейчас, насколько я понимаю, было принято решение ликвидировать это образование, поскольку явно сложились возможности лидеров посадить по совокупности статей, — говорит Силантьев.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил задержание в Красноярском крае руководителей местной религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.